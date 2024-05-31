Грузия вызвала посла Литвы и обвинила во "вмешательстве во внутренние дела"

Литовского посла в Грузии вызвали в Министерство иностранных дел и обвинили Вильнюс во "вмешательстве во внутренние дела" Грузии.

Заявление об этом опубликовало МИД Грузии, пишет "Европейская правда".

Послу Литвы Андрюсу Калиндре выразили недовольство тем, как Литва реагирует на продолжающиеся политические процессы в Грузии, в частности скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния".

"Грузинская сторона объяснила послу, что последние заявления литовских чиновников и участие главы МИД Литвы в протесте, как и вызов посла Грузии в МИД Литвы в связи с принятием закона о прозрачности, является грубым вмешательством во внутренние дела и не соответствует традиционным дружеским и партнерским отношениям", – заявили в МИД.

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Напомним, перед этим 30 мая в МИД Литвы вызвали посла Грузии из-за преодоления вето на закон об "иноагентах".

В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что рассматривают "все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

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