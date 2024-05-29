У ЄС цьогоріч фіксують двократне збільшення кібератак: за багатьма стоїть РФ

Керівник агентства Євросоюзу з питань мережевої та інформаційної безпеки Юхан Лепасаар заявив, що кількість кібератак 2024 року подвоїлася, та стверджує, що за багатьма з них стоїть Росія.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Associated Press.

За словами високопосадовця з кібербезпеки ЄС, кількість підривних кібератак в Євросоюзі, багато з яких пов'язані з підтримуваними РФ угрупованнями, за останні місяці подвоїлася, і вони також націлені на сервіси, пов'язані з виборами.

"Кількість хактивістських атак (проти) європейської інфраструктури – суб'єктів загрози, основною метою яких є спричинення дезорганізації, – подвоїлася з четвертого кварталу 2023 року до першого кварталу 2024 року", – наголосив Лепасаар, додавши, що це "досить значне зростання".

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Він зазначив, що методи атак, хоча і не завжди успішні, часто випробовувалися в Україні, а потім поширювалися на країни Євросоюзу.

"Це частина російської загарбницької війни, яку вони фізично ведуть в Україні, але також і в цифровій формі по всій Європі", – вказав посадовець.

Лепасаар також назвав великою загрозою дезінформацію та маніпулювання інформацією за допомогою штучного інтелекту.

Раніше Рада ЄС закликала відповідні органи Євросоюзу та країн-членів активізувати усі наявні інструменти, щоб не допустити іноземного втручання у вибори.

Нагадаємо, минулого тижня ЄС затвердив заборону ще чотирьох пропагандистських ресурсів Росії.

Також нещодавно Єврокомісія почала розслідування щодо Meta через недостатню боротьбу з дезінформацією РФ.