Госинформагентство Польши, вероятно, взломали хакеры: запустили фейк о "мобилизации"

Государственное информагентство Польши PAP, вероятно, подверглось кибератаке – через новостной сервис запустили фейковую новость о якобы объявлении мобилизации в Польше.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Днем 31 мая на новостном сервисе Polska Agencja Prasowa заметили новость с якобы заявлением премьера Дональда Туска об объявлении в Польше с 1 июля частичной мобилизации и о том, что мобилизованные отправятся воевать в Украине. Фейковая новость начиналась упоминанием о предстоящем Саммите мира в Швейцарии и тем, что "война в Украине вошла в тяжелую фазу".

Сразу после этого PAP опубликовали новость о том, что агентство не имеет отношения к созданию этой публикации и новость ложная.

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"Сообщение от якобы PAP о мобилизации – неправда", – отреагировал глава канцелярии Туска Ян Грабеч.

Министр-координатор спецслужб Яцек Добжинский заявил, что агентство, вероятно, стало жертвой пророссийских хакеров, и Агентство внутренней безопасности совместно с Министерством цифровизации начинают выяснять ситуацию.

W związku z prawdopodobnie rosyjskim cyberatakiem na Polską Agencję Prasową i podaniem dezinformujących wiadomości o rzekomej mobilizacji w Polsce, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji @CYFRA_GOV_PL podjęła natychmiastowe działania pic.twitter.com/T3XqajAYIr — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) May 31, 2024

Напомним, в агентстве ЕС по вопросам сетевой и информационной безопасности сообщали, что количество кибератак в 2024 году удвоилось и за многими из них стоит Россия.

В середине мая в Молдове фиксировали кибератаки на сайты госведомств и общественного вещателя.