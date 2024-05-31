Франція заборонила ізраїльським компаніям участь у провідній виставці озброєнь 

Франція заборонила ізраїльським оборонним компаніям брати участь в Eurosatory, одній з найбільших світових виставок озброєнь.

Про це повідомив представник Міністерства збройних сил Франції виданню Politico, пише "Європейська правда".

Посадовець зазначив, що умови для того, щоб вітати ізраїльські компанії на французькій виставці, більше не є прийнятними в той час, коли президент Франції закликає до припинення ізраїльських операцій в Рафаху.

"Відповідно до заяв, зроблених президентом Франції, нам терміново потрібне припинення вогню, щоб забезпечити захист населення Гази, звільнення всіх заручників і повний доступ для гуманітарної допомоги", – додали у відомстві.

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Раніше цього тижня лідери ЄС, включно з Макроном, засудили ізраїльську повітряну атаку на намети біженців у Рафаху, в результаті якої загинуло щонайменше 46 палестинців, серед яких було багато дітей.

Загалом, щонайменше 35 тисяч палестинців було вбито за вісім місяців, починаючи з 7 жовтня, коли Ізраїль розпочав атаку на сектор Гази після того, як бойовики ХАМАС вбили близько 1200 людей в Ізраїлі.

Виставка озброєнь відбудеться з 17 по 21 червня у Паризькому регіоні. За даними AFP, цього року на Eurosatory загалом зареєструвалося близько 2000 компаній, в тому числі 74 з Ізраїлю.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС у понеділок обговорили потенційні кроки проти Ізраїлю, якщо він не виконає рішення Міжнародного суду ООН, що зобов'язує його негайно припинити наступ у Рафаху.

У той час як низка країн, включаючи Німеччину і Австрію, ймовірно, будуть проти антиізраїльських санкцій, інші країни, такі як Ірландія, Бельгія та Іспанія, очолюють зусилля, спрямовані на тиск на Ізраїль за допомогою торговельних санкцій.