Голова МЗС Ірландії: ЄС уперше серйозно обговорив можливі санкції проти Ізраїлю

Очільник ірландського зовнішньополітичного відомства Міхол Мартін заявив, що міністри закордонних справ ЄС 27 травня обговорили можливі санкції проти Ізраїлю через недотримання міжнародного гуманітарного права.

Про це він сказав журналістам після засідання Ради Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мартіна, "уперше на засіданні ЄС я побачив реальну дискусію про санкції" проти Ізраїлю та умов їхнього запровадження – насамперед виконання приписів Міжнародного суду ООН щодо операцій у секторі Гази.

"Є багато занепокоєння... серед держав-членів щодо чіткої ситуації, коли Міжнародний суд ООН виніс рішення, виніс тимчасові накази, і ЄС завжди підтримував незалежність цього суду і необхідність того, щоб країни виконували його рішення", – пояснив він.

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Голова ірландського МЗС додав, що міністри Євросоюзу погодились скликати засідання Ради асоціації ЄС-Ізраїль, аби "висловити нашу серйозну стурбованість" через події в Газі та домогтися від Ізраїлю виконання приписів суду ООН.

"Міжнародне гуманітарне право, дотримання прав людини є сенсом існування Європейського Союзу, і події, що відбуваються зараз, справді ставлять це питання в центр уваги, особливо з огляду на атаку минулої ночі, коли було вбито стільки невинних людей", – вважає Мартін.

Минулого тижня Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ у місті Рафах на півдні сектору Гази і відкрити однойменний прикордонний контрольно-пропускний пункт для пропуску гуманітарної допомоги.

Однак згодом Ізраїль продовжив свої операції в Рафаху, а в неділю ударив по табору біженців, у результаті чого, за твердженнями влади Гази, загинули щонайменше 45 палестинців – передусім жінок і дітей.

Цей удар засудили лідери низки держав Євросоюзу.