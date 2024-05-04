У Німеччині обурилися хихотінням Шольца після заяви про Taurus

У німецькій опозиції висловили роздратування сміхом канцлера Олафа Шольца після відповіді на запитання про постачання ракет Taurus Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

"Ні" Олафа Шольца щодо передачі Taurus викликало багато критики протягом кількох місяців.

Зараз роздратування викликав сміх канцлера під час діалогу з громадянами, у якому також йшлося про Taurus. Минулої неділі в Люнебурзі Шольц хотів пояснити, чому він проти поставки ракет Taurus, які вкрай потрібні Україні.

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"Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю", – каже він і раптом починає сміятися.

Generalsekretär #Linnemann: „Es ist absolut beschämend, dass der #Bundeskanzler auf Kosten der #Ukraine kichert und lacht. Dieser #KicherKanzler beleidigt die Menschen, die in der Ukraine um ihr Überleben kämpfen. Diese Menschen kämpfen auch für unsere Freiheit.“ #Scholzlacht pic.twitter.com/A4R4ewBNpi – CDU Deutschlands (@CDU) May 3, 2024

Різка критика цього прозвучала від найбільшої опозиційної партії Християнсько-демократичний союз.

"Це абсолютно ганебно, що канцлер хихотить і сміється за рахунок України. Хихикаючий канцлер ображає людей, які борються за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу", – критикує генсек ХДС Карстен Ліннеманн.

На його думку, потрібно поставити запитання: "Наскільки серйозно канцлер насправді сприймає власні слова на підтримку України?"

Нагадаємо, після передачі США Києву ракет ATACMS голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца переглянути свою відмову від постачання крилатих ракет Taurus.

Шольц нещодавно підтвердив, що й далі відмовляється постачати крилаті ракети.

За інформацією ЗМІ, у США сподіваються, що рішення про ATACMS для України підштовхне Німеччину до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.