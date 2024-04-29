Глава Мюнхенської конференції вважає відмову Шольца постачати Taurus все незбагненнішою

Після передачі США Києву ракет ATACMS голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца переглянути свою відмову від постачання крилатих ракет Taurus.

Про це він розповів RND, повідомляє "Європейська правда".

Як наголосив Гойсген, зараз очевидно, що ATACMS мають значний вплив в Україні.

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"У цьому контексті рішення канцлера не постачати Україні ракети Taurus стає все більш незбагненним", – сказав керівник найвпливовішої у світі конференції з безпеки.

Гойсген поскаржився, що навчання українських солдатів роботі з системою Taurus можна було розпочати вже давно, й тоді її можна було б доставити і розгорнути без залучення солдатів Бундесверу.

"В останні тижні нам, європейцям, довелося з болем усвідомити, що наших поставок зброї в Україну недостатньо, щоб зупинити жорстоку російську агресію. З великою напругою Конгрес США домігся схвалення масивної збройної допомоги Україні", – сказав також Гойсген, який у минулому був радником з питань безпеки канцлерки Ангели Меркель.

Він попередив, що європейці не повинні сидіти склавши руки, а мають підготуватися до довгострокової підтримки України.

"Тільки тоді, коли президент Росії Владімін Путін переконається, що він не може виграти цю війну, він вступить у переговори про припинення вогню і мир", – сказав Гойсген.

За словами канцлера Олафа Шольца, він не хоче постачати Києву Taurus, щоб не допустити втягування Німеччини в агресивну війну Росії проти України.

Шольц нещодавно підтвердив, що й далі відмовляється постачати крилаті ракети.

За інформацією ЗМІ, у США сподіваються, що рішення про ATACMS для України, підштовхне Німеччину до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.