В Германии возмутились хихиканьем Шольца после заявления о Taurus

В немецкий оппозиции выразили раздражение смехом канцлера Олафа Шольца после ответа на вопрос о поставках ракет Taurus Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

"Нет" Олафа Шольца о передаче Taurus вызвало много критики в течение нескольких месяцев.

Сейчас раздражение вызвал смех канцлера во время диалога с гражданами, в котором также шла речь о Taurus. В минувшее воскресенье в Люнебурге Шольц хотел объяснить, почему он против поставки ракет Taurus, которые крайне необходимы Украине.

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"Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не отдавал всем все оружие", – говорит он и вдруг начинает смеяться.

Generalsekretär #Linnemann: „Es ist absolut beschämend, dass der #Bundeskanzler auf Kosten der #Ukraine kichert und lacht. Dieser #KicherKanzler beleidigt die Menschen, die in der Ukraine um ihr Überleben kämpfen. Diese Menschen kämpfen auch für unsere Freiheit.“ #Scholzlacht pic.twitter.com/A4R4ewBNpi – CDU Deutschlands (@CDU) May 3, 2024

Резкая критика этого прозвучала от крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократический союз.

"Это абсолютно позорно, что канцлер хихикает и смеется за счет Украины. Хихикающий канцлер оскорбляет людей, которые борются за свое выживание в Украине, а также за нашу свободу", – критикует генсек ХДС Карстен Линнеманн.

По его мнению, нужно задать вопрос: "Насколько серьезно канцлер на самом деле воспринимает собственные слова в поддержку Украины?"

Напомним, после передачи США Киеву ракет ATACMS глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал канцлера Германии Олафа Шольца пересмотреть свой отказ от поставки крылатых ракет Taurus.

Шольц недавно подтвердил, что и дальше отказывается поставлять крылатые ракеты.

По информации СМИ, в США надеются, что решение об ATACMS для Украины подтолкнет Германию к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.