Лейбористського мера Лондона переобрали на третій термін

Лейборист Садік Хан здобув історичний третій термін на посаді мера Лондона, випередивши суперницю від консерваторів С’юзан Холл.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Це сталося після "диких чуток" про те, що чинний мер міг зазнати шокуючої поразки.

Однак Садік Хан переміг, отримавши 43,7% голосів. Його суперниця від консерваторів С’юзан Холл отримала 32,6%.

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Явка виборців склала 40,5%.

Раніше лідер Лейбористської партії Кір Стармер заявив, що впевнений у перемозі Хана, який вперше був обраний на цю посаду у 2016 році.

"У нього за плечима два терміни правління, і я впевнений, що у нього попереду ще один термін", – сказав він.

Цей результат з'явився після того, як Консервативна партія прем’єра Ріші Сунака зазнала нищівної поразки на місцевих виборах, втративши сотні місць у місцевих радах і втративши понад 10 рад.

Тим часом лейбористи здобули перемогу по всій країні, вигравши довибори в південному Блекпулі з перевагою в 26% голосів, взявши під свій контроль ради в ключових регіонах.

Стармер сказав: "Це фактично остання зупинка на шляху до загальних виборів, і я дуже радий, що можу продемонструвати, що ми досягаємо прогресу, що ми заслужили довіру виборців і рухаємося до цих загальних виборів".

Садік Хан та С’юзан Холл неодноразово вступали в сутички під час передвиборчої кампанії на тлі занепокоєння щодо злочинів з використанням ножів і проведення пропалестинських маршів у столиці.

Нещодавно Хан назвав свою суперницю-консерваторку "найнебезпечнішим кандидатом, проти якого я боровся" через її минулу активність у соціальних мережах.

У відповідь Холл сказала, що "зробила висновки" зі своїх помилок і назвала його коментар "обурливим".

Чіткою лінією розмежування між кандидатами стало суперечливе розширення Ханом зони наднизьких викидів (ULEZ), яке стало предметом постійних протестів і яке Холл пообіцяла скасувати.

Як повідомлялося, у британській Консервативній партії відмовились від ідеї зміни лідера й прем'єр-міністра Ріші Сунака після того, як результати місцевих виборів виявились не настільки катастрофічними, як очікувалось.

Сунак, однак, уже визнав невтішний результат місцевих виборів для Консервативної партії й сказав, що "повністю зосереджений на поточній роботі" для покращення рейтингів перед голосуванням за парламент.