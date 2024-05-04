Лейбористского мэра Лондона переизбрали на третий срок

Лейборист Садик Хан получил исторический третий срок на посту мэра Лондона, опередив соперницу от консерваторов Сьюзан Холл.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Это произошло после "диких слухов" о том, что действующий мэр мог потерпеть шокирующее поражение.

Однако Садик Хан победил, получив 43,7% голосов. Его соперница от консерваторов Сьюзан Холл получила 32,6%.

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Явка избирателей составила 40,5%.

Ранее лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что уверен в победе Хана, который впервые был избран на эту должность в 2016 году.

"У него за плечами два срока правления, и я уверен, что у него впереди еще один срок", – сказал он.

Этот результат появился после того, как Консервативная партия премьера Риши Сунака потерпела сокрушительное поражение на местных выборах, потеряв сотни мест в местных советах и потеряв более 10 советов.

Тем временем лейбористы одержали победу по всей стране, выиграв довыборы в южном Блэкпуле с перевесом в 26% голосов, взяв под свой контроль советы в ключевых регионах.

Стармер сказал: "Это фактически последняя остановка на пути к всеобщим выборам, и я очень рад, что могу продемонстрировать, что мы достигаем прогресса, что мы заслужили доверие избирателей и движемся к этим всеобщим выборам".

Садик Хан и Сьюзан Холл неоднократно вступали в стычки во время предвыборной кампании на фоне беспокойства относительно преступлений с использованием ножей и проведения пропалестинских маршей в столице.

Недавно Хан назвал свою соперницу-консерваторку "самым опасным кандидатом, против которого я боролся" из-за ее прошлой активности в социальных сетях.

В ответ Холл сказала, что "сделала выводы" из своих ошибок и назвала его комментарий "возмутительным".

Четкой линией разграничения между кандидатами стало противоречивое расширение Ханом зоны сверхнизких выбросов (ULEZ), которое стало предметом постоянных протестов и которое Холл пообещала отменить.

Как сообщалось, в британской Консервативной партии отказались от идеи смены лидера и премьер-министра Риши Сунака после того, как результаты местных выборов оказались не столь катастрофическими, как ожидалось.

Сунак, однако, уже признал неутешительный результат местных выборов для Консервативной партии и сказал, что "полностью сосредоточен на текущей работе" для улучшения рейтингов перед голосованием за парламент.