ЗМІ: Консерватори у Британії після місцевих виборів відмовились від ідеї змінити Сунака

У британській Консервативній партії відмовились від ідеї зміни лідера й прем'єр-міністра Ріші Сунака після того, як результати місцевих виборів виявились не настільки катастрофічними, як очікувалось.

Про це стало відомо агенції Bloomberg від поінформованих джерел, пише "Європейська правда".

Місцеві вибори, які відбулись у Британії 2 травня, стали останнім шансом змінити керівництво британських консерваторів перед парламентськими виборами, запланованими на кінець року.

Ініціатори відставки Ріші Сунака вважали, що в разі провалу партії зможуть переконати достатню кількість членів парламенту – щонайменше 52 – оголосити прем'єру вотум недовіри.

Реклама:

Але консерваторам вдалось зберегти контроль у важливому муніципалітеті Тіс-Веллі на північному сході Англії, хай і з меншою кількістю голосів. Вони також не допустили перемоги опозиційної Лейбористської партії в місті Гарлоу, що біля Лондона.

Одна з ініціаторок кампанії за зміну керівництва Консервативної партії Андреа Дженкінс публічно визнала, що її колеги "навряд чи" підуть проти прем'єра, й закликала "працювати з тим, що маємо".

Сунак, однак, уже визнав невтішний результат місцевих виборів для Консервативної партії й сказав, що "повністю зосереджений на поточній роботі" для покращення рейтингів перед голосуванням за парламент.

Минулі опитування свідчать, що британська Консервативна партія зазнає серйозної поразки на національних виборах, які очікуються цього року.