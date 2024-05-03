Партія Сунака у Британії йде до болючої поразки на місцевих виборах

Керівна Консервативна партія Великої Британії, найвірогідніше, зазнає великих втрат на місцевих виборах після того, як у п’ятницю вранці почали з’являтися перші результати голосування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Опозиційні лейбористи отримали контроль над радами в Англії, де вони не керували десятиліттями, і де вони досягли успіху на спеціальних довиборах до парламенту. Цей результат створить великий тиск на главу уряду Ріші Сунака напередодні майбутніх парламентських виборів, що наближаються.

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Єдиним негативним моментом для лейбористів стали деякі райони з великим мусульманським населенням, де кандидати від партії, схоже, постраждали внаслідок сильної проізраїльської позиції лідера Кіра Стармера.

Чи не найважливішим у контексті майбутніх парламентських виборів є те, що лейбористи виграли у південному Блекпулі, де віддавна підтримували лейбористів, але у 2019 році проголосували за консерваторів на загальних виборах, коли експрем’єр Борис Джонсон здобув велику перемогу.

"Ця сейсмічна перемога в південному Блекпулі є найважливішим результатом сьогодні. Це єдине змагання, де виборці мали можливість надіслати повідомлення консерваторам Ріші Сунака безпосередньо, і це повідомлення є переважною більшістю голосів за зміни", – прокоментував лідер лейбористів Стармер.

Перші результати місцевих виборів надають більше доказів того, що лейбористи, ймовірно, сформують наступний уряд зі значним відривом, і що Стармер стане прем’єр-міністром.

Станом на ранок п'ятниці, коли було підраховано лише чверть із 2661 виборних місць, консерватори втратили 115 місць, а лейбористи отримали зростання на 60.

Лейбористи перемогли у районах, які голосували за вихід Великої Британії з Європейського Союзу, і де у минулому Лейбористську партію розгромно перемагав Борис Джонсон.

У Великій Британії в четвер, 2 травня, проходили місцеві вибори.

Минулі опитування свідчать, що британська Консервативна партія зазнає серйозної поразки на національних виборах, які очікуються цього року.