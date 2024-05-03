Партія Сунака у Британії йде до болючої поразки на місцевих виборах
Керівна Консервативна партія Великої Британії, найвірогідніше, зазнає великих втрат на місцевих виборах після того, як у п’ятницю вранці почали з’являтися перші результати голосування.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Опозиційні лейбористи отримали контроль над радами в Англії, де вони не керували десятиліттями, і де вони досягли успіху на спеціальних довиборах до парламенту. Цей результат створить великий тиск на главу уряду Ріші Сунака напередодні майбутніх парламентських виборів, що наближаються.
Єдиним негативним моментом для лейбористів стали деякі райони з великим мусульманським населенням, де кандидати від партії, схоже, постраждали внаслідок сильної проізраїльської позиції лідера Кіра Стармера.
Чи не найважливішим у контексті майбутніх парламентських виборів є те, що лейбористи виграли у південному Блекпулі, де віддавна підтримували лейбористів, але у 2019 році проголосували за консерваторів на загальних виборах, коли експрем’єр Борис Джонсон здобув велику перемогу.
"Ця сейсмічна перемога в південному Блекпулі є найважливішим результатом сьогодні. Це єдине змагання, де виборці мали можливість надіслати повідомлення консерваторам Ріші Сунака безпосередньо, і це повідомлення є переважною більшістю голосів за зміни", – прокоментував лідер лейбористів Стармер.
Перші результати місцевих виборів надають більше доказів того, що лейбористи, ймовірно, сформують наступний уряд зі значним відривом, і що Стармер стане прем’єр-міністром.
Станом на ранок п'ятниці, коли було підраховано лише чверть із 2661 виборних місць, консерватори втратили 115 місць, а лейбористи отримали зростання на 60.
Лейбористи перемогли у районах, які голосували за вихід Великої Британії з Європейського Союзу, і де у минулому Лейбористську партію розгромно перемагав Борис Джонсон.
У Великій Британії в четвер, 2 травня, проходили місцеві вибори.
Минулі опитування свідчать, що британська Консервативна партія зазнає серйозної поразки на національних виборах, які очікуються цього року.