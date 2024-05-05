Друг Берлусконі розповів, як Путін дав експрем'єру Італії серце вбитої косулі
Колишній сенатор від партії Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італіє!" Фабріціо Чікітто стверджує, що нині покійний експрем'єр був свідком того, як Владімір Путін вирізав серце косулі під час їхнього спільного полювання у 2013 році.
Про це Чікітто розповів в інтерв'ю Corriere della Sera, повідомляє "Європейська правда".
За словами колишнього італійського сенатора, Берлусконі попри дружбу з російським правителем Путіним щонайменше один раз засумнівався в ньому, й це сталось під час їхнього спільного відпочинку на дачі в Росії у 2013 році.
Чікітто стверджує, що тоді Берлусконі погодився піти на полювання з Путіним, хоча "ніколи не торкався рушниці".
"Коли ми йшли по снігу, він побачив двох косуль і показав мені на одну з них: "Це твоя. Стріляй". Я дав йому зрозуміти, що я й мертвим не стрілятиму. Тож він вистрілив в обох і вбив їх", – переповідає він слова експрем'єра Італії.
Далі, говорить Чікітто, Путін спустився до вбитих тварин, четвертував одну з косуль і вирізав її серце.
"Потім він попросив чоловіка з супроводу подати йому дерев'яну тацю, дав її мені і поклав на неї закривавлений шматок м'яса: "Це буде надзвичайна їжа". У мене був шок. Я сховався за деревом і мене знудило", – стверджує товариш Берлусконі.
Далі Чікітто, говорячи про відносини між Путіним та Берлусконі, називає їх "психологічною гомосексуальністю".
"Вони захоплювалися один одним і їхні стосунки були абсолютно рівними. Путін вважав цього італійського підприємця, який контролював телебачення і зумів прорватися в політику, геніальним. Своєю чергою Берлусконі вважав його прагматиком, здатним керувати такою країною, як Росія, і з яким можна багато чого робити разом: від бізнесу до жінок", – каже він.
На думку колишнього сенатора, помилка Берлусконі полягала в тому, що він "абсолютно не врахував культурний бекграунд Путіна", який орієнтувався на російських самодержців Петра Першого, Івана Грозного та Йосипа Сталіна.
Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у міланській лікарні Сан-Рафаеле у віці 86 років 12 червня 2023-го.
Берлусконі очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік. Політик відомий дружбою з президентом РФ Владіміром Путіним і відзначився неоднозначними заявами щодо України. Зокрема, у жовтні 2022 року він заявляв, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.