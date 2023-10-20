Спадкоємці Берлусконі подумують спалити його колекцію еротичного мистецтва

Сім'я Сильвіо Берлусконі розглядає можливість спалити велику колекцію еротичних і порнографічних картин із зображенням молодих жінок, яку вона успадкувала після смерті колишнього прем'єр-міністра Італії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Telegraph.

Після його смерті у червні у віці 86 років з'ясувалося, що Берлусконі був нав'язливим покупцем творів мистецтва, причому багато з них були сумнівної якості.

Він зібрав колекцію з 25 000 картин. Сім'я мільярдера зараз розмірковує над тим, щоб залишити собі найкращі картини, а решту розпродати або навіть знищити.

Чезаре Лампронті, арт-дилер, який добре знав Берлусконі, стверджує, що експрем’єр купував картини, щоб забути про стрес, пов'язаний з його бізнесом і політичними подіями.

Триразовий прем'єр-міністр подарував деякі роботи політичним друзям і союзникам, у тому числі Владіміру Путіну і Віктору Орбану. Як повідомляється, він витратив на ці твори мистецтва 20 мільйонів євро.

Колекція Берлусконі зберігається на спеціально орендованому складі біля вілли Сан-Мартіно, його резиденції 18-го століття поблизу Мілана. Саме тут відбувалися найбільш епатажні вечірки "бунга-бунга", на яких дівчата і моделі виконували стриптиз і танцювали навколо статуетки Пріапа, античного бога родючості.

Склад переповнений картинами, від пейзажів і зображень Стародавнього Риму до більш відвертих робіт із зображенням жінок у різних станах роздягнутості. Колекція також включає портрет Берлусконі, а також його статую з білого мармуру.

Роботи були описані як "більше схожі на календар Pirelli", ніж на серйозне мистецтво, включаючи зображення Мони Лізи з оголеними грудьми.

Втім, у колекції також є історичні портрети Наполеона та види базиліки Святого Петра.

Існують також вагомі фінансові причини відмовитися від колекції, оскільки оренда житла коштує близько 800 000 євро на рік. Вартість дезінфекції складу, щоб знищити деревних черв'яків, які кишать у рамах картин, була б більшою, ніж вартість самих картин.

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у міланській лікарні Сан-Рафаеле у віці 86 років 12 червня.

Берлусконі, який очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік, більшість італійців вважають найвпливовішою фігурою в країні за останні десятиліття, але й досі не мають спільної думки щодо того, чи був цей вплив позитивним чи негативним для країни.

Політик відомий дружбою з президентом РФ Владіміром Путіним і відзначився неоднозначними заявами щодо України. Зокрема, у жовтні 2022 року він заявляв, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю.