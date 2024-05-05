Друг Берлускони рассказал, как Путин дал экс-премьеру Италии сердце убитой косули

Бывший сенатор от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!" Фабрицио Чикитто утверждает, что ныне покойный экс-премьер был свидетелем того, как Владимир Путин вырезал сердце косули во время их совместной охоты в 2013 году.

Об этом Чикитто рассказал в интервью Corriere della Sera, сообщает "Европейская правда".

По словам бывшего итальянского сенатора, Берлускони несмотря на дружбу с российским правителем Путиным по меньшей мере один раз усомнился в нем, и это произошло во время их совместного отдыха на даче в России в 2013 году.

Чикитто утверждает, что тогда Берлускони согласился пойти на охоту с Путиным, хотя "никогда не прикасался к ружью".

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"Когда мы шли по снегу, он увидел двух косуль и показал мне на одну из них: "Это твоя. Стреляй". Я дал ему понять, что я и мертвым не буду стрелять. Поэтому он выстрелил в обоих и убил их", – пересказывает он слова экс-премьера Италии.

Далее, говорит Чикитто, Путин спустился к убитым животным, четвертовал одну из косуль и вырезал ее сердце.

"Затем он попросил мужчину из сопровождения подать ему деревянный поднос, дал его мне и положил на него окровавленный кусок мяса: "Это будет необыкновенная еда". У меня был шок. Я спрятался за деревом и меня стошнило", – утверждает товарищ Берлускони.

Далее Чикитто, говоря об отношениях между Путиным и Берлускони, называет их "психологической гомосексуальностью".

"Они восхищались друг другом и их отношения были абсолютно равными. Путин считал этого итальянского предпринимателя, который контролировал телевидение и сумел прорваться в политику, гениальным. В свою очередь Берлускони считал его прагматиком, способным управлять такой страной, как Россия, и с которым можно многое делать вместе: от бизнеса до женщин", – говорит он.

По мнению бывшего сенатора, ошибка Берлускони заключалась в том, что он "совершенно не учел культурный бэкграунд Путина", который ориентировался на российских самодержцев Петра Первого, Ивана Грозного и Иосифа Сталина.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет 12 июня 2023-го.

Берлускони возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год. Политик известен дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным и отличился неоднозначными заявлениями об Украине. В частности, в октябре 2022 года он заявлял, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и вместо этого будут предлагать только помощь в восстановлении.