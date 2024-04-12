В Естонії пропонують визнати Московський патріархат терористичною організацією

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив про плани запропонувати парламенту визнати Московський патріархат терористичною організацією для заборони його діяльності в країні.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в ефірі телеканалу ETV, повідомляє Postimees.

Очільник МВС заявив, що в нього, як міністра внутрішніх справ, не залишається іншого вибору, окрім як самому вжити заходів для розриву зв'язків між ЕПЦ МП і Московським патріархом, з урахуванням експертизи його відомства та оцінки Поліції безпеки.

"У мене, як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати Рійгікогу (парламенту) оголосити Московський патріархат терористичним і таким, що підтримує у своїй діяльності тероризм", – зазначив Ляенеметс, запевнивши, що це не означає закриття храмів.

За його словами, він зможе звернутися до суду й запропонувати припинити діяльність церковної організації, яка діє в Естонії, що дасть змогу їй розірвати зв'язки з Москвою.

"Ми повинні розуміти, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується (лідеру РФ) Владіміру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі", – зазначив міністр.

Він додав, що парламент Естонії вже ухвалював подібну заяву й оголошував Росію терористичною державою.

Глава МВС заявив, що за два роки перебування на посаді йому довелося чотири рази викликати представників ЕПЦ МП щодо питань безпеки, а заява, ухвалена Собором Російської православної церкви у квітні про "священну війну", вивела ситуацію з безпекою на новий рівень.

"Якщо провести паралель з ісламськими терористами, які кажуть, що ведуть священну війну проти західного світу, проти цінностей західного світу, то сьогодні патріарх і Московська патріархія нічим не відрізняються від ісламських терористів", – сказав Ляенеметс.

Міністр пояснив, що якщо патріарх Кирил є главою церкви в Москві, це його послання обов'язково дійде до людей і в Естонії.

"І це те, на що певні люди (також в Естонії) спираються. Ми знаємо, що в кризових ситуаціях церкві довіряють більше, ніж владі", – резюмував він.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Естонії запросило на розмову представників Естонської православної церкви Московського патріархату у зв’язку з тим, що РПЦ назвала війну в Україні "священною".

ЕПЦ МП вже опублікувала оголошення, що її митрополит Євгеній не був на з’їздах Російського народного собору щонайменш останні шість років, включно з останнім.

Нагадаємо, у січні цього року Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії не став продовжувати посвідку на проживання митрополита Євгенія, вирішивши, що він становить загрозу безпеці державі. За словами правоохоронців, митрополит не засудив агресію РФ проти України. Через непродовження посвідки йому довелося виїхати у Росію.

У червні 2023 року Естонія заборонила в’їзд російському патріарху Кирилу.