Парламент Эстонии объявил Московский патриархат институтом, поддерживающим агрессию РФ

Парламент Эстонии (Рийгикогу) на заседании в понедельник, 6 мая, принял заявление, в котором осуждает деятельность Московского патриархата и объявил его институтом, поддерживающим агрессию РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

За соответствующее заявление проголосовали 75 депутатов, еще восемь высказались "против".

В документе отмечается, что это касается Московского патриархата как института и руководящего органа, а не людей, которые придерживаются традиций православия.

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Согласно заявлению, в марте созданный под эгидой Русской православной церкви Всемирный русский народный собор, которым руководит патриарх Московский, принял программный документ "Настоящее и будущее Русского мира", согласно которому захватническая война в Украине является священной войной как против Украины, так и против всего западного мира, а сфера влияния Российской Федерации распространяется за пределы территории бывшей Российской империи.

"Призывы Московского патриархата скрывают в себе угрозу безопасности и существованию Эстонии, в частности прямую угрозу общественному и конституционному порядку в Эстонии", – отмечают эстонские депутаты.

Рийгикогу призывает все государства и международную общественность препятствовать враждебной деятельности Московского патриархата по оказанию влияния.

"Православные объединения и приходы также должны самостоятельно оценить угрозу общественному порядку и своим членам, исходящую от враждебной деятельности по оказанию влияния, и предпринять необходимые шаги для прекращения связей с Московским патриархатом", – значится в заявлении Рийгикогу.

Напомним, в середине апреля министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о планах предложить парламенту признать Московский патриархат террористической организацией для запрета его деятельности в стране.

Ранее Министерство внутренних дел Эстонии пригласило на разговор представителей Эстонской православной церкви Московского патриархата в связи с тем, что РПЦ назвала войну в Украине "священной".

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