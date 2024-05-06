На суспільному мовнику Італії оголосили страйк, звинувативши уряд у втручанні

Журналісти італійського суспільного мовника RAI 6 травня оголосили страйк, протестуючи проти контролю з боку прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні та звинувативши її в намаганні перетворити телеканал на "рупор уряду".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Найбільша журналістська профспілка RAI, Usigrai, заявила, що медійники страйкують, "аби захистити автономію і незалежність громадського радіо і телебачення від повсюдного контролю інформаційного простору з боку політиків".

Хоча італійські уряди й раніше призначали лояльних собі менеджерів на керівні посади в RAI, після приходу Мелоні до влади у 2022 році з мовника звільнилась низка відомих ведучих і менеджерів під приводом урядового тиску.

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Зокрема у квітні відомий італійський письменник Антоніо Скураті, який займається дослідженням італійського фашизму, звинуватив RAI у цензурі після скасування його участі в токшоу з нагоди державного свята, що відзначає звільнення Італії від фашизму в 1945 році.

Уряд Джорджії Мелоні й раніше звинувачували у використанні судових позовів про наклеп для придушення інакомислення в ЗМІ.

Серед останніх випадків – скарга на газету Domani, яка опублікувала розслідування про бізнес міністра оборони Гвідо Крозетто, і журналіста Роберто Савьяно, з якого стягнули 1000 євро через критику антимігрантських поглядів Мелоні.

Італійський суд також узяв до розгляду позов прем’єр-міністерки проти 81-річного історика й прихильника лівих поглядів Лучано Канфори, який у 2022 році назвав її "неонацисткою в душі".