На общественном вещателе Италии объявили забастовку, обвинив правительство во вмешательстве

Журналисты итальянского общественного вещателя RAI 6 мая объявили забастовку, протестуя против контроля со стороны премьер-министра Джорджии Мелони и обвинив ее в попытке превратить телеканал в "рупор правительства".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Крупнейший журналистский профсоюз RAI, Usigrai, заявил, что медийщики бастуют, "чтобы защитить автономию и независимость общественного радио и телевидения от повсеместного контроля информационного пространства со стороны политиков".

Хотя итальянские правительства и раньше назначали лояльных себе менеджеров на руководящие должности в RAI, после прихода Мелони к власти в 2022 году с вещателя уволился ряд известных ведущих и менеджеров под предлогом правительственного давления.

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В частности, в апреле известный итальянский писатель Антонио Скурати, который занимается исследованием итальянского фашизма, обвинил RAI в цензуре после отмены его участия в ток-шоу по случаю государственного праздника, отмечающего освобождение Италии от фашизма в 1945 году.

Правительство Джорджии Мелони и ранее обвиняли в использовании судебных исков о клевете для подавления инакомыслия в СМИ.

Среди последних случаев – жалоба на газету Domani, опубликовавшую расследование о бизнесе министра обороны Гвидо Крозетто, и журналиста Роберто Савьяно, с которого взыскали 1000 евро за критику антимигрантских взглядов Мелони.

Итальянский суд также принял к рассмотрению иск премьер-министра против 81-летнего историка и сторонника левых взглядов Лучано Канфоры, который в 2022 году назвал ее "неонацисткой в душе".