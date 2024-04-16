Прем’єрка Італії судитиметься з 81-річним істориком, який назвав її "неонацисткою в душі"

Суд італійського міста Барі 16 квітня взяв до розгляду позов прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні проти 81-річного історика й прихильника лівих поглядів Лучано Канфори, який у 2022 році назвав її "неонацисткою в душі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Канфора прокоментував погляди Мелоні під час шкільних дебатів у Барі у квітні 2022 року – за пів року до того, як її партія "Брати Італії" перемогла на парламентських виборах і очолила праву коаліцію.

Мелоні опублікувала відео виступу історика у соцмережах, засудивши його "неприйнятні слова" і назвавши їх "вульгарною пропагандою для молодих учнів".

Судовий процес за позовом прем’єрки Італії про наклеп розпочнеться 7 жовтня.

Канфору вже підтримали деякі італійські та іноземні інтелектуали, а ліва французька газета Liberation також організувала петицію на його підтримку.

Сам історик в розмові з AFP сказав, що не відмовляється від своїх слів, і нагадав, що сама Джорджія Мелоні в автобіографії від 2021 року говорила про наслідування повоєнних ультраправих лідерів Італії.

"Коли ви говорите "неонацист", ви не думаєте про когось, хто скоює злочини чи вбивства, ви думаєте про когось, хто все ще має певні ідеї, певні ментальні установки, які сягають корінням у минуле", – пояснює Канфора свою думку.

Це не перший подібний позов прем’єрки Італії.

Минулого року Мелоні відсудила 1000 євро в журналіста Роберто Савьяно, який розкритикував її погляди щодо мігрантів. Тоді ж італійська прем’єрка подала позов проти фронтмена британського рок-гурту Placebo, який назвав її "расисткою" і "фашисткою".