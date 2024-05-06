У Хорватії наближаються до утворення коаліції з проукраїнським прем'єром

Хорватський демократичний союз (HDZ) на чолі з чинним прем'єром Андреєм Пленковичем, який за підсумками дострокових виборів у квітні набрав більшість голосів, наближається до утворення коаліції з крайньою правою партією "Вітчизняний дім".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал N1.

Про коаліційні переговори заговорили після з'їзду HDZ 6 травня, за підсумками якого Пленкович запевнив у наявності 76 депутатів, готових підтримати його уряд (у хорватському парламенті – Саборі – всього 151 місце).

Заступник Пленковича в уряді Бранко Бачич заявив ЗМІ, що коаліційні переговори між Хорватським демократичним союзом і "Вітчизняним рухом" добігають кінця і можуть бути завершені вже до вівторка.

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Досі в коаліційному уряді додаткові голоси HDZ забезпечувала партія представників сербської меншини Хорватії, але її співпраця з "Вітчизняним рухом", який стоїть на більш правих позиціях, навряд чи буде можлива.

Це означає, що чинний прем'єр, відомий активною підтримкою України, збереже свою посаду. Водночас на нього будуть чинити тиск праві з "Вітчизняного руху", які ставили Пленковичу в докір надмірне зосередження на допомозі Києву.

Дострокові вибори у Хорватії є наслідком масштабних протестів, які прокотилися країною на початку року через звинувачення HDZ в корупції.

За їхніми підсумками партія влади зберегла відносну більшість, але втратила частину голосів, необхідних для формування коаліції.

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