В Хорватии приближаются к созданию коалиции с проукраинским премьером

Хорватский демократический союз (HDZ) во главе с действующим премьером Андреем Пленковичем, который по итогам досрочных выборов в апреле набрал большинство голосов, приближается к образованию коалиции с крайне правой партией "Отечественный дом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал N1.

О коалиционных переговорах заговорили после съезда HDZ 6 мая, по итогам которого Пленкович заверил в наличии 76 депутатов, готовых поддержать его правительство (в хорватском парламенте – Саборе – всего 151 место).

Заместитель Пленковича в правительстве Бранко Бачич заявил СМИ, что коалиционные переговоры между Хорватским демократическим союзом и "Отечественным движением" подходят к концу и могут быть завершены уже ко вторнику.

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До сих пор в коалиционном правительстве дополнительные голоса HDZ обеспечивала партия представителей сербского меньшинства Хорватии, но ее сотрудничество с "Отечественным движением", которое стоит на более правых позициях, вряд ли будет возможно.

Это означает, что действующий премьер, известный активной поддержкой Украины, сохранит свою должность. В то же время на него будут оказывать давление правые из "Отечественного движения", которые ставили Пленковичу в упрек чрезмерное сосредоточение на помощи Киеву.

Досрочные выборы в Хорватии являютсяследствием масштабных протестов, прокатившихся по стране в начале года из-за обвинений HDZ в коррупции.

По их итогам партия власти сохранила относительное большинство, но потеряла часть голосов, необходимых для формирования коалиции.

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