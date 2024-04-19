Президент Хорватії, якому заборонили очолити уряд після виборів, жаліється на "держпереворот"

Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що рішення Конституційного суду, яке забороняє йому очолювати уряд після дострокових парламентських виборів 17 квітня, є "підготовкою до державного перевороту".

Про таке Міланович заявив на пресконференції в Загребі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Dnevnik.hr.

Хорватський президент вважає, що Конституційний суд "не може нічого зробити" на відміну від громадян, які висловили своє ставлення голосами на виборах у середу.

"Це (призначення прем’єра. – Ред.) суверенна воля парламенту, жоден Конституційний суд до цього не має стосунку. Не погодився б, що це державний переворот, це підготовка до державного перевороту", – заявив він.

Міланович укотре згадав чинного голову уряду Андрея Пленковича, якого звинуватив у корупції та бажанні "відхилити парламентську волю".

"Чи заберуть вони в мене громадянство? Що далі? У цих людей (чинна влада. – Ред.) нема почуття міри. Вони ніколи не повинні більше бути на цих посадах, бо вони небезпечні", – нарікає хорватський президент.

Хорватський демократичний союз (HDZ) на чолі з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем, який підтримує Україну у війні проти РФ, заявив, вже розпочав переговори про формування нової урядової коаліції попри втрату більшості на виборах у середу.

Пленкович неодноразово звинувачував Мілановича в проросійськості через його критику підтримки Євросоюзом України та протидію президента навчанню українських солдатів у Хорватії. Міланович відомий своєю палкою риторикою та нецензурною лексикою проти опонентів HDZ, посадовців ЄС і своїх критиків.

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