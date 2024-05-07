Поліція розігнала пропалестинських демонстрантів, які розбили табір в університеті Амстердама

У Нідерландах поліція затримала близько 140 осіб під час розгону пропалестинських демонстрантів, які розбили табір в Амстердамському університеті.

Про це повідомив нідерландський мовник NOS, інформує "Європейська правда".

Поліція, прокуратура і муніципалітет вирішили ліквідувати табір протестувальників минулої ночі, заявивши, що це був випадок незаконного проникнення на територію університету.

AP

NOS

Керівництво університету кілька разів просило протестувальників покинути табір минулої ночі, але не всі хотіли підкорятися.

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Близько 04:30 демонстрація здебільшого закінчилася, і людей провели до автобусів.

Зі 140 затриманих четверо наразі залишаються під вартою.

Нагадаємо, у Франції пропалестинські акції охопили низку філій Sciences Po і зосередилися переважно в університеті у Парижі; протест був також у Сорбонні.

Раніше керівниця столичного регіону Іль-де-Франс, де розташована паризька філія Sciences Po, заявила про призупинення виплат для університету з бюджету регіону, "доки не буде відновлено спокій та безпеку".