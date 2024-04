Паризький регіон зупиняє виплати елітному університету через пропалестинські акції

Очільниця столичного регіону Франції пригрозила припиненням фінансування елітному університету Sciences Po через пропалестинські протести частини студентів.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Очільниця регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс, представниця правих "Республіканців", заявила, що призупинить виплати для університету з бюджету регіону, "доки не буде відновлено спокій та безпеку".

J’ai décidé de suspendre tous les financements de la Région destinés à @sciencespo tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l’école. Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisés par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes,…

