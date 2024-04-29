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Паризький регіон зупиняє виплати елітному університету через пропалестинські акції

Новини — Понеділок, 29 квітня 2024, 21:13 — Марія Ємець

Очільниця столичного регіону Франції пригрозила припиненням фінансування елітному університету Sciences Po через пропалестинські протести частини студентів. 

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда". 

Очільниця регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс, представниця правих "Республіканців", заявила, що призупинить виплати для університету з бюджету регіону, "доки не буде відновлено спокій та безпеку".

Приводом для заяви стали події в університеті минулого тижня, зокрема минулої п’ятниці 26 квітня. Тоді підтримати студентів-протестувальників прийшли також депутати "Нескореної Франції". 

"Меншість радикалізованих осіб, які закликають до антисемітизму і яких використовує "Нескорена Франція" та її проісламські соратники лівого ухилу, не має диктувати правила усій освітянській спільноті", – заявила Пекресс.  

У коментарі агентству уточнили, що підтримка для Sciences Po з регіонального бюджету на 2024 рік складає 1 млн євро. 

Як повідомляли, 29 квітня через пропалестинську акцію скасували пари та екзамени у паризькому університеті Сорбонна. Протестувальників врешті змусили залишити територію закладу.

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