Паризький регіон зупиняє виплати елітному університету через пропалестинські акції
Очільниця столичного регіону Франції пригрозила припиненням фінансування елітному університету Sciences Po через пропалестинські протести частини студентів.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
Очільниця регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс, представниця правих "Республіканців", заявила, що призупинить виплати для університету з бюджету регіону, "доки не буде відновлено спокій та безпеку".
J’ai décidé de suspendre tous les financements de la Région destinés à @sciencespo tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l’école. Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisés par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes,…Реклама:– Valérie Pécresse (@vpecresse) April 29, 2024
Приводом для заяви стали події в університеті минулого тижня, зокрема минулої п’ятниці 26 квітня. Тоді підтримати студентів-протестувальників прийшли також депутати "Нескореної Франції".
"Меншість радикалізованих осіб, які закликають до антисемітизму і яких використовує "Нескорена Франція" та її проісламські соратники лівого ухилу, не має диктувати правила усій освітянській спільноті", – заявила Пекресс.
У коментарі агентству уточнили, що підтримка для Sciences Po з регіонального бюджету на 2024 рік складає 1 млн євро.
Як повідомляли, 29 квітня через пропалестинську акцію скасували пари та екзамени у паризькому університеті Сорбонна. Протестувальників врешті змусили залишити територію закладу.