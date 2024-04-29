Пропалестинську акцію у паризькій Сорбонні змусили піти за межі університету

Поліція змусила залишити територію паризького університету Сорбонна близько пів сотні протестувальників-студентів, які влаштували там пропалестинську акцію, що змусило адміністрацію скасувати пари та екзамени на 29 квітня.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За уточненою інформацією, студенти-учасники протесту зайшли у внутрішній двір університету близько опівдня.

Невдовзі після того втрутилася поліція та примусила їх залишити територію університету.

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AFP/Geoffroy VAN DER HASSELT

Учасники акції не стали розходитися та продовжили демонстрацію на прилеглих вулицях, вимагаючи "припинення геноциду у Газі" й розриву співпраці із закладами в Ізраїлі, а також та припинення тиску на пропалестинських активістів.

До студентів приєдналися також двоє депутатів Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) від лівої політсили "Нескорена Франція", вони були там від початку акції.

Минулої п’ятниці протест влаштували в елітному паризькому університеті Sciences Po, вимагаючи від навчального закладу засудити операцію Ізраїлю у секторі Гази.

А у центрі Берліна поліція демонтувала наметове містечко пропалестинських протестувальників, яке стояло там близько двох тижнів.