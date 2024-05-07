Полиция разогнала пропалестинских демонстрантов, разбивших лагерь в университете Амстердама

В Нидерландах полиция задержала около 140 человек во время разгона пропалестинских демонстрантов, которые разбили лагерь в Амстердамском университете.

Об этом сообщил нидерландский вещатель NOS, информирует "Европейская правда".

Полиция, прокуратура и муниципалитет решили ликвидировать лагерь протестующих прошлой ночью, заявив, что это был случай незаконного проникновения на территорию университета.

AP

NOS

Руководство университета несколько раз просило протестующих покинуть лагерь прошлой ночью, но не все хотели подчиняться.

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Около 04:30 демонстрация в основном закончилась, и людей провели к автобусам.

Из 140 задержанных четверо пока остаются под стражей.

Напомним, во Франции пропалестинские акции охватили ряд филиалов Sciences Po и сосредоточились преимущественно в университете в Париже; протест был также в Сорбонне.

Ранее руководитель столичного региона Иль-де-Франс, где расположен парижский филиал Sciences Po, заявила о приостановлении выплат для университета из бюджета региона, "пока не будут восстановлены спокойствие и безопасность".