Прем'єр Фінляндії: РФ прагне нашкодити європейським країнам усіма можливими способами

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо висловив стурбованість діями Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Про діяльність РФ йшлося на зустрічі Орпо з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.

Зокрема, прем’єри обох країн заявили, що вкрай стривожені заявами РФ про можливі атаки на європейські території.

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"Росія прагне нашкодити європейським країнам усіма можливими способами", – зазначив Орпо.

Крім того, Фредеріксен і Орпо високо оцінили двосторонні відносини двох країн.

За словами Фредеріксен, членство Фінляндії в НАТО відкриває нові можливості для співпраці.

Раніше керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик припускає, що глава Кремля Владімір Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив нещодавно, що військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів.