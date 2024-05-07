Глава польської розвідки: Путін готовий до мініоперації проти НАТО, але бачить реакцію Заходу

Керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик припускає, що глава Кремля Владімір Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО.

Про це він розповів в інтерв’ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє "Європейська правда".

Строжик зазначив, що всі прогнози стосовно готовності Росії до потенційного нападу на країну НАТО від аналітичних центрів, які не мають повної інформації, базуються лише на певних припущеннях.

Але він допустив, що глава Кремля вже має можливість організувати невелику операцію проти держави-члена Альянсу.

Реклама:

"Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь мініоперації проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти в знамениту Нарву. Або – висадитися на одному зі шведських островів", – сказав Строжик.

За його словами, попри те, що у Путіна є свої наміри, його наразі зупиняє позиція Заходу.

"Те, що Захід робить разом для підтримки України, показує йому, що в разі нападу на НАТО реакція Заходу була б ще більшою", – вважає голова служби військової контррозвідки Польщі.

Протягом останніх тижнів кілька європейських країн НАТО попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив нещодавно, що військово-промисловий комплекс РФ вже працює на заповнення складів.