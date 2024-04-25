Міністр оборони Німеччини: РФ виробляє зброю у кількостях, вищих за її потреби на війні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що військово-промисловий комплекс РФ вже працює на заповнення складів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

За словами Пісторіуса, Росія вже виробляє зброю та боєприпаси понад потреби для ведення загарбницької війни проти України.

Він зазначив, що зі збільшенням витрат на озброєння та впорядкуванням військової економіки "значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади".

Водночас він застерігає від подальших військових амбіцій президента Росії Владіміра Путіна.

"Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути".

Нагадаємо, генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр прогнозує, що Росія може бути готова напасти на країни Північноатлантичного Альянсу через п'ять-вісім років, коли відновить постраждалі від війни в Україні сили.

Протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Приміром, Борис Пісторіус також говорив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.