Премьер Финляндии: РФ стремится навредить европейским странам всеми возможными способами

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил обеспокоенность действиями России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

О деятельности РФ шла речь на встрече Орпо с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

В частности, премьеры обеих стран заявили, что крайне встревожены заявлениями РФ о возможных атаках на европейские территории.

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"Россия стремится навредить европейским странам всеми возможными способами", – отметил Орпо.

Кроме того, Фредериксен и Орпо высоко оценили двусторонние отношения двух стран.

По словам Фредериксен, членство Финляндии в НАТО открывает новые возможности для сотрудничества.

Ранее руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик предполагает, что глава Кремля Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО.

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