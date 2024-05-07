Премьер Финляндии: РФ стремится навредить европейским странам всеми возможными способами
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил обеспокоенность действиями России.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
О деятельности РФ шла речь на встрече Орпо с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.
В частности, премьеры обеих стран заявили, что крайне встревожены заявлениями РФ о возможных атаках на европейские территории.
"Россия стремится навредить европейским странам всеми возможными способами", – отметил Орпо.
Кроме того, Фредериксен и Орпо высоко оценили двусторонние отношения двух стран.
По словам Фредериксен, членство Финляндии в НАТО открывает новые возможности для сотрудничества.
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