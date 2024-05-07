У НАТО відреагували на "ядерні брязкання" Росії

У НАТО у відповідь на оголошення РФ про проведення навчань з використанням тактичної ядерної зброї заявили, що ядерна риторика Росії є небезпечною та безвідповідальною.

Про це речниця НАТО Фара Дахлалла сказала у коментарі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Речниця зауважила, що "НАТО залишається пильним", а ядерна риторика Росії – небезпечна та безвідповідальна.

"Наше колективне стримування та оборона продовжуватимуть забезпечувати захист кожного дюйма території Альянсу", – прокоментувала представниця НАТО.

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Речниця окремо відзначила, що "Україна має право на самооборону, закріплене в Статуті ООН, і союзники по НАТО продовжуватимуть це право підтримувати".

Однак "Росія почала цю незаконну війну і повинна її закінчити", зауважила Дахлалла.

У понеділок Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Владіміра Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Йдеться про навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту.

У ЄС назвали плани навчань продовженням російської безвідповідальної поведінки.

У Державному департаменті США на тлі намірів Росії провести навчання із нестратегічною ядерною зброєю не бачать ознак можливого застосування такої зброї в Україні.