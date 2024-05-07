В НАТО отреагировали на "ядерные бряцания" России
В НАТО в ответ на объявление РФ о проведении учений с использованием тактического ядерного оружия заявили, что ядерная риторика России опасна и безответственна.
Об этом пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла сказала в комментарии RMF FM, сообщает "Европейская правда".
Пресс-секретарь отметила, что "НАТО остается бдительным", а ядерная риторика России – опасна и безответственна.
"Наше коллективное сдерживание и оборона будут продолжать обеспечивать защиту каждого дюйма территории Альянса", – прокомментировала представитель НАТО.
Пресс-секретарь особо отметила, что "Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и союзники по НАТО будут продолжать это право поддерживать".
Однако "Россия начала эту незаконную войну и должна ее окончить", отметила Дахлалла.
В понедельник Министерство обороны России заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Владимира Путина в ближайшее время проведет обучение по применению нестратегического ядерного оружия.
Речь идет об учебе с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также силами Военно-морского флота.
В ЕС назвали планы учений продолжением российского безответственного поведения.
В Государственном департаменте США на фоне намерений России провести учения с нестратегическим ядерным оружием не видят признаков возможного применения такого оружия в Украине.