В НАТО отреагировали на "ядерные бряцания" России

В НАТО в ответ на объявление РФ о проведении учений с использованием тактического ядерного оружия заявили, что ядерная риторика России опасна и безответственна.

Об этом пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла сказала в комментарии RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь отметила, что "НАТО остается бдительным", а ядерная риторика России – опасна и безответственна.

"Наше коллективное сдерживание и оборона будут продолжать обеспечивать защиту каждого дюйма территории Альянса", – прокомментировала представитель НАТО.

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Пресс-секретарь особо отметила, что "Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и союзники по НАТО будут продолжать это право поддерживать".

Однако "Россия начала эту незаконную войну и должна ее окончить", отметила Дахлалла.

В понедельник Министерство обороны России заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Владимира Путина в ближайшее время проведет обучение по применению нестратегического ядерного оружия.

Речь идет об учебе с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также силами Военно-морского флота.

В ЕС назвали планы учений продолжением российского безответственного поведения.

В Государственном департаменте США на фоне намерений России провести учения с нестратегическим ядерным оружием не видят признаков возможного применения такого оружия в Украине.