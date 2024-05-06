ЄС відреагував на плани РФ провести навчання із застосування ядерної зброї 

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано прокоментував у понеділок рішення РФ найближчим часом провести навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це Стано говорив на брифінгу в Брюсселі у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Речник назвав плани таких навчань продовженням російської безвідповідальної поведінки.

"Це є ще одним доказом, що Кремль зацікавлений тільки у подальшій ескалації ситуації, що була спричинена його незаконною агресією проти України", – заявив Стано.

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"Тож, звичайно, ми закликаємо Росію припинити ескалацію, припинити безвідповідальну риторику, безвідповідальну поведінку, та зупинити агресію проти України", – додав він.

Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Йдеться про навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту.

Речник російського правителя Дмитрій Пєсков заявив, що навчання з нестратегічною ядерною зброєю пов'язані із заявами, що лунають із Заходу, про готовність відправити війська на Україну.

Між тим, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відкинув ідею президента Франції про те, що західні союзники потенційно можуть відправити свої війська в Україну.

А очільник МЗС Польщі підтримав позицію Макрона про те, що Кремль варто залишати у здогадках з приводу того, що зроблять або не зроблять країни Заходу за певного сценарію.