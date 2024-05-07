Найвищий суд Чехії дозволив змінювати стать без хірургічного втручання

Конституційний суд Чехії постановив, що зміна статі для трансгендерних людей не повинна передбачати обов'язкової хірургічної операції на статевих органах.

Про це йдеться у повідомленні суду від 7 травня, пише "Європейська правда".

Рішення чеського суду стосувалося скарги чоловіка, якого при народженні зареєстрували як жінку (у Чехії при народженні присвоюють ідентифікаційний номер залежно від статі) і який хотів змінити приналежність до цієї статі без хірургічного втручання.

Згідно з чинним законодавством, трансперсони в Чехії повинні пройти хірургічну операцію на статевих органах і стерилізацію, перш ніж офіційно завершити перехід.

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Нині ж чеський Конституційний суд постановив, що ця законодавча вимога "суперечить основоположному праву трансгендерних людей на захист їхньої фізичної цілісності у зв'язку з їхньою людською гідністю".

Він дав парламенту час до середини 2025 року, щоб ухвалити відповідні законодавчі зміни.

Парламент Чехії зобов'язаний виконати рішення суду, але може встановити інші вимоги для завершення транспереходу, зокрема збір експертних висновків і обов'язковий період часу для набуття ним чинності.

Рішення суду покликане привести ситуацію з правами трансперсон у Чехії у відповідність із більшістю членів Європейського Союзу.

Минулого місяця в Чехії набув чинності закон, який розширює права одностатевих пар у країні, хоча й не легалізує шлюби для них.

Більшість країн-членів Європейського Союзу дозволяють одностатеві шлюби. Однією з останніх їх схвалила Греція.