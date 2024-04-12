У Німеччині стане легше змінити стать у документах

Парламент Німеччини 12 квітня схвалив так званий закон про самовизначення, який суттєво спрощує процедуру юридичної зміни статі – тобто зміни позначення статі в документах, яка досі вимагала окремого рішення суду.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.

Досі в Німеччині понад 40 років діяв "закон про транссексуалів", який вимагає від людей, що хочуть змінити стать у документах, спочатку отримати оцінку двох експертів, "достатньо обізнаних з конкретними проблемами транссексуалізму", а потім – рішення суду.

Раніше законодавство також вимагало, щоб такі люди розірвали шлюб, здійснили хірургічну операцію зі зміни статі або пройшли стерилізацію, але найвищий суд Німеччини скасував ці положення.

Нове законодавство дозволить змінювати ім'я та юридичну стать шляхом подання заяви до адміністративних органів. Німці віком від 14 років можуть зробити це самостійно, діти молодшого віку – за згодою батьків або опікунів.

Закон не змінює процедур хірургічної зміни статі, а також передбачає, що власники, приміром, спортивних залів і роздягалень зможуть самостійно вирішувати, чи може людина, що змінила юридичну стать, користуватись кабінками відповідної статі.

Водночас консервативна опозиція розкритикувала законодавство за те, що воно, за її словами, не містить гарантій проти зловживань і не захищає молодь.

"Закон про самовизначення" – це одна з кількох соціальних реформ, які пообіцяв здійснити коаліційний уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца. Подібне законодавство вже мають Данія, Норвегія, Фінляндія та Іспанія.