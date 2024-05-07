Высший суд Чехии разрешил менять пол без хирургического вмешательства

Конституционный суд Чехии постановил, что изменение пола для трансгендерных людей не должно предусматривать обязательной хирургической операции на половых органах.

Об этом говорится в сообщении суда от 7 мая, пишет "Европейская правда".

Решение чешского суда касалось жалобы мужчины, которого при рождении зарегистрировали как женщину (в Чехии при рождении присваивают идентификационный номер в зависимости от пола) и который хотел изменить принадлежность к этому полу без хирургического вмешательства.

Согласно действующему законодательству, трансперсоны в Чехии должны пройти хирургическую операцию на половых органах и стерилизацию, прежде чем официально завершить переход.

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Сейчас же чешский Конституционный суд постановил, что это законодательное требование "противоречит основополагающему праву трансгендерных людей на защиту их физической целостности в связи с их человеческим достоинством".

Он дал парламенту время до середины 2025 года, чтобы принять соответствующие законодательные изменения.

Парламент Чехии обязан выполнить решение суда, но может установить другие требования для завершения трансперехода, включая сбор экспертных заключений и обязательный период времени для вступления его в силу.

Решение суда призвано привести ситуацию с правами трансперсон в Чехии в соответствие с большинством членов Европейского Союза.

В прошлом месяце в Чехии вступил в силу закон, который расширяет права однополых пар в стране, хотя и не легализует браки для них.

Большинство стран-членов Европейского Союза разрешают однополые браки. Одной из последних их одобрила Греция.