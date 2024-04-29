Президент Чехії підписав закон про розширення прав одностатевих пар

Чеський президент Петр Павел 29 квітня підписав закон, який розширює права одностатевих пар у країні, хоча й не легалізує шлюби для них.

Як передає "Європейська правда", це випливає з повідомлення пресслужби президента Чехії.

Так званий закон про партнерство ще в січні схвалила нижня палата чеського парламенту, а в середині квітня за нього проголосувала верхня палата – Сенат.

Він уперше надає одностатевим парам у Чехії право на спільне майно та спадщину, а також дозволяє всиновлювати дитину партнеру її біологічного батька.

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Водночас документ все ще не запроваджує повноцінне усиновлення чи шлюб і зберігає зареєстровані цивільні партнерства з більш обмеженими свободами, які в Чехії існують із 2006 року.

Зазначимо, що Петр Павел раніше підтримав легалізацію саме одностатевих шлюбів у Чехії.

Більшість країн-членів Європейського Союзу дозволяють одностатеві шлюби. Однією з останніх їх схвалила Греція.