В Естонії дозволять голосувати на виборах за допомогою смартфона

Парламент Естонії 7 травня схвалив законодавчі поправки, які дозволять у майбутньому голосувати на виборах у країні за допомогою мобільного телефона і мобільного додатка ідентифікації особи Smart-ID.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Ініційований урядом Естонії законопроєкт про внесення змін до закону про вибори підтримали 57 естонських депутатів, 27 були проти.

Планується, що поправки, які дадуть змогу використовувати Smart-ID і голосувати за допомогою мобільного телефона, набудуть чинності у жовтні 2024 року – тобто не стосуватимуться прийдешніх виборів до Європарламенту.

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Законопроєкт передбачає, що Республіканська виборча комісія Естонії матиме право встановлювати технічні вимоги до електронного голосування – серед іншого, системи електронної ідентифікації виборців.

Зараз в Естонії для того, щоб проголосувати електронно, необхідні комп'ютер із надійним інтернет-з'єднанням, ID-картка з чинними сертифікатами і зчитувач для неї або цифрове посвідчення особи mobiil-ID.

Естонський уряд схвалив пропозицію електронного голосування за допомогою телефона ще в минулому році.

Тим часом у Молдові парламент схвалив проєкт щодо запровадження можливості поштового голосування для виборців за кордоном.