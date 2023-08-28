В Естонії хочуть дозволити голосувати на виборах за допомогою смартфонів

Уряд Естонії планує дозволити голосувати на наступних виборах в країні за допомогою смартфонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як заявив міністр підприємництва Естонії Тійт Рійсало, вибори мають бути можливими там, де люди живуть своїм цифровим життям.

"Нині це відбувається переважно через смарт-пристрої, а не через комп'ютери. У такому разі, зрозуміло, має сенс зробити вибори доступними і там", – зазначив міністр.

Минулого тижня естонський уряд схвалив план, що передбачає можливість проведення голосування з допомогою смартфонів вже на виборах до Європарламенту наступного року.

"Департамент державної інфосистеми та підприємство Cybernetica створили прототип для впровадження системи м-виборів. Цей прототип був протестований на предмет голосування, передачі та прийому голосів, він працює як на смартфонах Android, так і на смартфонах Apple. Таким чином, технічна база у вигляді прототипу в нас є", – розповів Рійсало.

Голова державної виборчої служби Арне Койтмяе пояснив, що під час електронного голосування держава розміщує додаток для голосування на керованому нею сайті. Тоді як при мобільному голосуванні це робиться через магазин додатків Apple або Google.

Естонський уряд також погодився з тим, що на виборах до Європарламенту для ідентифікації можна буде використовувати Smart-ID.

Раніше естонський уряд запропонував тимчасово заборонити голосування на місцевих виборах громадянам Росії та Білорусі, які є резидентами Естонії.

Крім того, у Молдові набув чинності закон, який забороняє висування своєї кандидатури на виборах учасникам політсил, визнаних неконституційними.