В Эстонии разрешат голосовать на выборах с помощью смартфона

Парламент Эстонии 7 мая одобрил законодательные поправки, которые позволят в будущем голосовать на выборах в стране с помощью мобильного телефона и мобильного приложения идентификации личности Smart-ID.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Инициированный правительством Эстонии законопроект о внесении изменений в закон о выборах поддержали 57 эстонских депутатов, 27 были против.

Планируется, что поправки, которые позволят использовать Smart-ID и голосовать с помощью мобильного телефона, вступят в силу в октябре 2024 года – то есть не будут касаться грядущих выборов в Европарламент.

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Законопроект предусматривает, что Республиканская избирательная комиссия Эстонии будет иметь право устанавливать технические требования к электронному голосованию – среди прочего, системы электронной идентификации избирателей.

Сейчас в Эстонии для того, чтобы проголосовать электронно, необходимы компьютер с надежным интернет-соединением, ID-карта с действующими сертификатами и считыватель для нее или цифровое удостоверение личности mobiil-ID.

Эстонское правительство одобрило предложение электронного голосования с помощью телефона еще в прошлом году.

Между тем в Молдове парламент одобрил проект о введении возможности почтового голосования для избирателей за рубежом.