Макрон розповів деталі свого плану для покращення народжуваності у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон розповів деталі свого плану щодо підвищення народжуваності у Франції, який анонсував ще у січні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю журналу Elle, стислий переказ якого наводить BFMTV.

Президент Франції акцентував, що рішення про дітей однозначно має залишатися вільним вибором кожної, проте держава має подбати, щоби ті, хто хоче мати дітей, мали для цього сприятливі умови.

"Кожна жінка має право вільно розпоряджатися своїм тілом. Але слід звернути увагу на цифру: коефіцієнт фертильності складає 1,8, а коефіцієнт бажання мати дитину – 2,3… Не потрібно звинувачувати тих, хто не хоче мати дітей, але недопустимо, щоб погана організація нашого суспільства заважала жінкам, родинам мати дитину, якщо вони її хочуть", – сказав Макрон.

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Один з елементів плану Макрона – компенсації батькам новонарождених дітей, які через це не можуть активно працювати задля догляду за дитиною. Ідея передбачає по три місяці відпустки для обох з пари, які можна накопичувати протягом першого року життя немовляти і за які буде виплачуватися 50% заробітної плати до граничного рівня соціального страхування.

Також президент пропонує запровадити безкоштовне комплексне обстеження для молодих жінок віком 20 років для максимальної обізнаності про їхнє репродуктивне здоров’я.

"Ми плануємо організувати кампанії за збереження яйцеклітин для тих жінок, які хочуть відкласти народження дитини", – додав Макрон.

Ще один крок спрямований на зменшення часу очікування процедури запліднення з використанням медичної допомоги, який зараз складає 16-24 місяці, через розширення дозволів для приватних клінік.

Водночас Макрон сказав, що особисто не підтримує сурогатне материнство як метод вирішення проблеми, тому що це "форма торгівлі жіночим тілом", але додав, що безвідносно цього батьки таких дітей заслуговують на повагу та супровід.

Статистика 2023 року показала, що народжуваність у Франції впала до мінімуму з часів Другої світової війни.

Схожа тенденція спостерігається у Німеччині, але в цілому населення зростає за рахунок імміграції.