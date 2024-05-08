Макрон рассказал детали своего плана для улучшения рождаемости во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал детали своего плана по повышению рождаемости во Франции, который анонсировал еще в январе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью журналу Elle, краткий пересказ которого приводит BFMTV.

Президент Франции акцентировал, что решение о детях однозначно должно оставаться свободным выбором каждого, однако государство должно позаботиться, чтобы те, кто хочет иметь детей, имели для этого благоприятные условия.

"Каждая женщина имеет право свободно распоряжаться своим телом. Но следует обратить внимание на цифру: коэффициент фертильности составляет 1,8, а коэффициент желания иметь ребенка – 2,3... Не нужно обвинять тех, кто не хочет иметь детей, но недопустимо, чтобы плохая организация нашего общества мешала женщинам, семьям иметь ребенка, если они его хотят", – сказал Макрон.

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Один из элементов плана Макрона – компенсации родителям новорожденных детей, которые из-за этого не могут активно работать по уходу за ребенком. Идея предусматривает по три месяца отпуска для обоих из пары, которые можно накапливать в течение первого года жизни младенца и за которые будет выплачиваться 50% заработной платы до предельного уровня социального страхования.

Также президент предлагает ввести бесплатное комплексное обследование для молодых женщин в возрасте 20 лет для максимальной осведомленности об их репродуктивном здоровье.

"Мы планируем организовать кампании за сохранение яйцеклеток для тех женщин, которые хотят отложить рождение ребенка", – добавил Макрон.

Еще один шаг направлен на уменьшение времени ожидания процедуры оплодотворения с использованием медицинской помощи, который сейчас составляет 16-24 месяца, через расширение разрешений для частных клиник.

В то же время Макрон сказал, что лично не поддерживает суррогатное материнство как метод решения проблемы, потому что это "форма торговли женским телом", но добавил, что безотносительно этого родители таких детей заслуживают уважения и сопровождения.

Статистика 2023 года показала, что рождаемость во Франции упала до минимума со времен Второй мировой войны.

Подобная тенденция наблюдается в Германии, но в целом население растет за счет иммиграции.