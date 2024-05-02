У Німеччині народжуваність впала до десятирічного мінімуму

У Німеччині кількість народжених дітей та укладених шлюбів у 2023 році виявилася найнижчою за останні 10 років.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

За попередніми даними Федерального статистичного відомства (Destatis), за 2023 рік в країні народилося близько 693 тисяч немовлят. Це найнижчий показник з 2013 року і на 6,2% менше, ніж у 2022 році.

У Східній Німеччині спадання виявилося ще більшим – на 9,2%.

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Раніше у березні Федеральний інститут з демографічних досліджень повідомив, що показник народжуваності у Німеччині знизився із в середньому 1,57 дитини на одну жінку у 2021 році до 1,36 на осінь 2023 року.

Серед усіх новонароджених за 2023 рік 46,5% були першими дітьми матерів, 34,8% – другими дітьми, 18,7% – третіми чи більше.

У такому порівнянні з 2013 роком кількість дітей, які стають другими, третіми чи більше у своїх родинах, дещо зросла – на 2013 рік первістки складали 49,4%. У статистичному відомстві зазначили, що у такій тенденції зіграли роль жінки іноземного походження.

В цілому ж населення Німеччини, попри спадання кількості народжень, зростає – за рахунок імміграції. На кінець 2023 року населення країни складало 84,7 млн.

Кількість шлюбів у 2023 році виявилась на 7,6% меншою, ніж у 2022 році, і стала другою найнижчою цифрою з початку ведення обліку у 1950 році. Найменше шлюбів зареєстрували у 2021 році, що пов’язують з коронавірусними обмеженнями.

При цьому, у Східній Німеччині кількість зареєстрованих шлюбів знизилася більше, аніж на заході країни.

Загалом за 2023 рік у Німеччині офіційно зареєстрували 361 тисячу шлюбів, серед яких близько 9200 – між партнерами однієї статі.

У Франції у 2023 році народжуваність впала до мінімуму з часів Другої світової війни.

В Італії у 2022 році народжуваність виявилась найнижчою за час ведення статистики.