Влада Грузії не вірить, що ЄС забере у країни статус кандидата

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі впевнений, що шанс на зупинення статусу кандидата Грузії на вступ в ЄС дорівнює нулю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє грузинський проєкт SOVA.

У вівторок стало відомо, що кілька десятків депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії і главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС. Це відбувається на тлі намірів грузинської влади ухвалити аналог російського закону про "іноагентів", який широко критикує Захід.

Представник "Грузинської мрії" заявив, що Єврокомісія "прямо говорить" партії влади, щоб на цю групу євродепутатів "не звертали уваги".

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"Шанс на зупинення статусу кандидата дорівнює нулю з багатьох причин. Коли ми говоримо про членів Європарламенту, Єврокомісія прямо каже нам не звертати жодної уваги на цих євродепутатів. Нуль уваги", – сказав він.

Папуашвілі заявив, що такі питання взагалі не повинні вирішуватися депутатами Європарламенту, "тому на цих парламентаріїв не варто звертати жодної уваги, тим більше, що є великі питання до їхньої довіри та чесності".

У Єврокомісії, між тим, пояснили процедуру, за якою у Грузії теоретично можуть забрати кандидатський статус на вступ до ЄС. Згідно з процедурою, якщо котрась із країн ЄС буде проти того, аби карати Грузію, то країну не зможуть позбавати кандидатського статусу.

Глава угорського уряду Віктор Орбан є найближчим союзником чинної грузинської влади у ЄС.

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