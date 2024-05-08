Власти Грузии не верят, что ЕС заберет у страны статус кандидата

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили уверен, что шанс на остановку статуса кандидата Грузии на вступление в ЕС равен нулю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает грузинский проект SOVA.

Во вторник стало известно, что несколько десятков депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Это происходит на фоне намерений грузинских властей принять аналог российского закона об "иноагентах", который широко критикует Запад.

Представитель "Грузинской мечты" заявил, что Еврокомиссия "прямо говорит" партии власти, чтобы на эту группу евродепутатов "не обращали внимания".

Реклама:

"Шанс на остановку статуса кандидата равен нулю по многим причинам. Когда мы говорим о членах Европарламента, Еврокомиссия прямо говорит нам не обращать никакого внимания на этих евродепутатов. Ноль внимания", – сказал он.

Папуашвили заявил, что такие вопросы вообще не должны решаться депутатами Европарламента, "поэтому на этих парламентариев не стоит обращать никакого внимания, тем более что есть большие вопросы к их доверию и честности".

В Еврокомиссии, между тем, объяснили процедуру, по которой у Грузии теоретически могут забрать кандидатский статус на вступление в ЕС. Согласно процедуре, если одна из стран ЕС будет против того, чтобы наказывать Грузию, то страну не смогут лишить кандидатского статуса.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан является ближайшим союзником действующих грузинских властей в ЕС.

Читайте также: Иллюзия евроинтеграции: удастся ли грузинским властям развернуть внешний курс страны.