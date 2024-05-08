Партія влади Грузії планує створити список причетних до насильства

У Грузії політрада керівної партії "Грузинська мрія" ухвалила рішення створити базу даних, куди занесуть осіб, "причетних до насильства, погроз і шантажу", а також людей, які "публічно схвалюють подібні дії".

Як пише "Європейська правда", про це заявив спікер парламенту Шалва Папуашвілі, повідомляє "Эхо Кавказа".

За словами посадовця, таку базу даних розмістять на спеціальному сайті, і вона буде "загальнодоступною й прозорою" для громадян Грузії.

"Проти цих осіб буде вжито всіх заходів, у межах Конституції й закону, щоб порушення закону, насильство та погрози не залишилися без реакції держави або суспільства", – зазначив Папуашвілі.

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Спікер грузинського парламенту також заявив, що опозиційний "Національний рух" "розгорнув кампанію ненависті, погроз, шантажу, тиску як на окремих осіб, так і на членів їхніх сімей".

"Ми пам'ятаємо, наприклад, нещодавно активісти чинили тиск на спортсменів і артистів, на членів їхніх сімей, і це теж стало надбанням громадськості, що на них чинили тиск, щоб вони робили бажані заяви, публікувалися особисті дані різних людей", – додав він.

Ці слова Папуашвілі пролунали на тлі заяв противників закону про "іноагентів", зокрема учасників акцій протесту, про те, що їм дедалі частіше телефонують люди з невідомих номерів та з використанням нецензурної лексики вимагають обґрунтувати, чому закон, який просуває влада, поганий.

Користувачі соцмереж публікують записи подібних дзвінків, а багато коментаторів стверджують, що також зазнавали схожих словесних нападів з боку невідомих осіб, повідомляє "Эхо Кавказа".

Раніше повідомляли, що грузинські громадські організації збирають на суботу, 11 травня велику акцію протесту проти ухвалення закону про "іноагентів", яка може стати однією з найбільших за час протестів.

Парламент Грузії планує повернутися до розгляду ухваленого у двох читаннях проєкту "Про прозорість іноземного впливу" 13 травня, а фінальне голосування планують на 17 травня. У цей день в Грузії відзначають День святості родини, у зв’язку з чим проходять демонстрації вірян.

Також стало відомо, що посли ЄС у вівторок обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії.

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

У Єврокомісії пояснили, що для ухвалення такого рішення потрібна одностайність усіх держав-членів, а також – відповідна пропозиція, подана Європейською комісією.