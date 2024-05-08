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ЗМІ: У ЄС обговорювали, як закон про "іноагентів" вплине на євроінтеграцію Грузії 

Новини — Середа, 8 травня 2024, 10:47 — Марія Ємець

У вівторок посли ЄС обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії.

Про це повідомляє редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Він розповів, що у Брюсселі відбулися дебати щодо ситуації у Грузії на рівні послів. 

"26 країн-членів висловили стурбованість, Угорщина змовчала. Невдовзі може з’явитися заява ЄС та, можливо, оновлення від Єврокомісії щодо того, наскільки закон про "іноагентів" сумісний з критеріями вступу до ЄС", – зазначив Джозвяк.  

Європарламент проголосував за незобов’язуючу резолюцію з закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".

На додачу до цього, понад 30 депутатів закликали забрати у Грузії кандидатський статус. 

У Єврокомісії пояснили, що для ухвалення такого рішення потрібна одностайність усіх держав-членів, а також – відповідна пропозиція, подана Європейською комісією.

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