ЗМІ: У ЄС обговорювали, як закон про "іноагентів" вплине на євроінтеграцію Грузії 

У вівторок посли ЄС обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії.

Про це повідомляє редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Він розповів, що у Брюсселі відбулися дебати щодо ситуації у Грузії на рівні послів.

Debate yday in Brussels on situation in 🇬🇪 on ambassadorial level. 26 member states voiced concern. 🇭🇺 silent. There could be an EU statement coming soon and possibly an update from Commission on how the foreign agents law relates to 🇪🇺accession criteria

