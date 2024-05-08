У Тбілісі на вихідні готують велику демонстрацію проти закону про "іноагентів"

Грузинські громадські організації збирають на суботу 11 травня велику акцію протесту проти ухвалення закону про "іноагентів", яка може стати однією з найбільших за час протестів.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Запланований у Тбілісі "Європейський марш" у суботу має стати кульмінацією дрібніших акцій протесту протягом тижня по всій території країни – у Телаві, Боржомі, Горі, Кутаїсі, Зугдіді, Батумі.

Хода у Тбілісі почне збиратися у трьох окремих місцях, звідки о 19-00 протестувальники рушать до точки збору на площі Європи.

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Парламент Грузії планує повернутися до розгляду ухваленого у двох читаннях проєкту "Про прозорість іноземного впливу" 13 травня, а фінальне голосування планують на 17 травня. У цей день в Грузії відзначають День святості родини, у зв’язку з чим проходять демонстрації вірян.

Також стало відомо, що посли ЄС у вівторок обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії.

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

У Єврокомісії пояснили, що для ухвалення такого рішення потрібна одностайність усіх держав-членів, а також – відповідна пропозиція, подана Європейською комісією.