Глава Пентагону: Ще рано казати про ефект нашої допомоги Києву на полі бою

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування і потрібен час, щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав, представляючи у Сенаті США бюджетний запит Пентагону на 2025 фінансовий рік, повідомляє "Голос Америки".

За словами Остіна, найважливішими потребами України зараз є засоби ППО та артилерійські боєприпаси.

Він зазначив, що коли Пентагон очікував на схвалення фінансування, то підготувався, аби "швидко доправити ці речі та підтримати Україну".

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"Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян", – сказав Остін.

Він також розповів, що допомога Ірану та Північної Кореї дозволили Росії "підвестися на ноги" після втрат, яких вона зазнала від Збройних сил України.

Також, як зазначив глава Пентагону, Китай допоміг РФ налагодити військову промисловість.

"Вона збільшує своє промислове виробництво. Але без допомоги з боку Ірану, Північної Кореї та Китаю, цього, ймовірно, не сталося б такою мірою, як це сталося. Тому ми залучаємо правильні канали, щоб підкреслити нашу серйозну стурбованість щодо КНР та інших, які надають таку підтримку", – сказав Остін.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Крім того, за даними NYT, у США вважають малоймовірним обвал оборони України.